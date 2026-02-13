«Завалите фан-артом»: Собчак придумала необычный способ спасти Telegram
Телеведущая Собчак обратилась к Мизулиной с просьбой защитить Telegram
Телеведущая и блогер Ксения Собчак публично обратилась к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.
В новом обзоре новостей, опубликованном во «ВКонтакте», журналистка призвала общественницу подключиться к ситуации с ограничением работы Telegram в России и использовать для этого свою огромную аудиторию.
Накануне Роскомнадзор подтвердил, что последовательно ограничивает работу мессенджера из-за того, что его представители отказываются выполнять требования российского законодательств.
В своем ролике Собчак предложит нестандартный ход — «завалить» контролирующие органы фан-артом про любовь к Telegram. По ее мнению, массовая и креативная реакция пользователей способна повлиять на ситуацию лучше любых официальных писем.
«Подключите, Екатерина, свою армию школьников», — заявила Собчак.
После замедления работы мессенджера Мизулина напомнила, что еще в июне 2025 года выступала против этой идеи. Она подчеркнула, что ее позиция с тех пор не изменилась.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался против блокировки Telegram в республике.