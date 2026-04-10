Останетесь без денег и обеда: новые правила в Европе шокировали тысячи приехавших туристов

Популярные туристические направления Италии и Франции вводят жесткие санкции за употребление пищи в исторических центрах и на пляжах для борьбы с мусором. Об этом пишет rusamara.

Новые запреты для путешественников в Риме

Власти итальянской столицы официально ограничили возможность приема пищи вблизи знаковых архитектурных объектов. В частности, запрет строго соблюдается у Испанской лестницы, где за попытку перекусить туристам придется заплатить в казну до 250 евро. Подобные меры направлены на сохранение эстетического облика древнего города и защиту памятников культуры от загрязнения.

Французские города вводят аналогичные санкции

Во Франции администрация ряда курортных зон также инициировала запретительные меры в отношении еды и напитков в местах массового скопления людей. Ограничения распространяются на центральные кварталы и прибрежные территории. Основным поводом для таких нововведений стала критическая перегрузка городской инфраструктуры и огромное количество отходов, остающихся после отдыхающих.

Причины и прогнозы развития ситуации

Главной задачей чиновников является поддержание чистоты и порядка на улицах. Специалисты в сфере туризма отмечают, что из-за постоянного наплыва гостей и скопления упаковок от фастфуда на пляжах власти вынуждены идти на радикальные шаги. Предполагается, что в ближайшее время список европейских городов, штрафующих за уличную еду, будет только расширяться, вынуждая путешественников питаться исключительно в заведениях общепита или специально оборудованных зонах.