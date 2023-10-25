«Останетесь одинокими»: ясновидящая рассказала, почему нельзя сидеть на подоконнике

Наши предки верили, что окна — это глаза дома, от слова «Око». В старину их украшали резными наличниками, ставни старались делать ровными. Да и в наше время многие верят, что чистые окна привлекают в дом удачу, а грязные притягивают негатив.

Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала о традициях и приметах, связанных с окнами, следуя которым можно привлечь в дом счастье и удачу. По ее словам, наши предки никогда не плевали в окно, не выбрасывали мусор и не выливали помои. Также запрещалось залезать в избу через окно.

«Нельзя смотреть из окна на похоронную процессию. Стекла, зеркала — это магические предметы. В доме покойных, например, завешивают все зеркала, чтобы в них не застряла душа умершего. Пристальный взгляд на похороны опасен еще и потому, что дух может возмутиться из-за такого внимания и забрать с собой человека или отдать ему свою несчастливую судьбу», — рассказала Алиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Ни в коем случае нельзя разрешать смотреть на похоронную процессию маленьким детям, продолжила ясновидящая.

«Они не защищены энергетически. Желательно занавесить окна, потому что покойник может отразиться в нем, и часть его души останется в отражении. Неуспокоенная душа начнет мучить ребенка», — предостерегла Алиева.

Выбрасывать мусор из окна — к конфликтам и ссорам, сидеть на подоконнике — к одиночеству, добавила собеседница издания. А стекла с трещинами необходимо срочно заменить, если не хотите, чтобы в дом пришла нищета, пояснила экстрасенс.

«Если в окно стучится птичка — это недобрый знак, но если увидели на окне сороку, то ждите гостей. Больному увидеть сороку — к выздоровлению. Если на ваше окно сел голубь или пара голубей — скоро встретите свою половинку. Залетела птица в окно или ветер распахнул створки — к известию», — отметила Алиева.

Привлечь в дом удачу очень просто, уверена экстрасенс. Нужно бросить за окно щепотку сахара. А если чувствуете, что все в последнее время идет наперекосяк, наступила черная полоса — просто помойте окна. Таким образом вы избавитесь не только от грязи, но и от негатива, заключила собеседница издания.

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