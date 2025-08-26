Останки в черных пакетах? Воинское захоронение советских героев вскрыли в Прибалтике
Журналист Стефанов: в Эстонии раскопали братскую могилу советских солдат
В прошлом году с этого места был удален памятник Скорбящей матери и вся советская символика. Об этом сообщил журналист Алексей Стефанов в своем телеграм-канале.
В эстонском городе Кохтла-Ярве проводятся работы на месте братского захоронения советских солдат. По информации журналиста Алексея Стефанова, экскаваторная техника используется для вскрытия территории воинского захоронения.
Сообщается, что останки могут быть извлечены и помещены в черные пакеты, которые были замечены неподалеку от места работ. При этом отсутствуют какие-либо информационные указатели, объясняющие характер проводимых работ.
