Остановки и дорожные знаки очистили от граффити и рекламы на 13 дорогах Подмосковья

Остановки и дорожные знаки были очищены от несанкционированных граффити и рекламных объявлений на тринадцати дорожных участках региона, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы были проведены в девяти муниципальных образованиях: Жуковском, Долгопрудном, Королеве, Фрязино, Солнечногорске, Пушкино, Раменском, Богородском и Коломне.

К примеру, от граффити очистили дорожный знак на улице Фрунзе в Жуковском и остановку на Московской улице во Фрязино, а незаконную рекламу убрали с остановочного павильона на проспекте Кирова в Коломне.