Остатки освященных яиц: как не совершить грех православному после окончания Пасхи

В преддверии праздника верующие задаются вопросом о правильной утилизации скорлупы освященных яиц. Духовенство напоминает, что такие продукты требуют особого отношения даже после употребления, пишет aif.ru .

Традиции уважения к освященным продуктам

Иерей Николай Конюхов подчеркнул, что согласно православным канонам недопустимо отправлять скорлупу от пасхальных яиц в мусорную корзину вместе с бытовым сором. По его словам, верующим следует избегать небрежного избавления от остатков праздничной еды, прошедшей обряд освящения, так как это противоречит благочестивой традиции.

Рекомендованные способы утилизации

Наиболее предпочтительным вариантом священнослужитель назвал сожжение скорлупы. Владельцы частных территорий могут сделать это сами, однако самым правильным решением будет передача остатков в ближайший приход. Если же указанные методы недоступны, допускается захоронение в почве. В этом случае необходимо найти уединенное место, где по земле не будут ходить люди или бегать домашние питомцы. Николай Конюхов добавил, что соблюдение этих простых правил является важным проявлением почтения к святыне.