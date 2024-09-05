«Оставили послание для потомков»: Капсулу времени в основание строящейся поликлиники заложили в Мытищах
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области]
На территории жилого комплекса «Мытищи Парк» в одноименном городском округе заложили капсулу времени с посланием потомкам в основание строящейся поликлиники. Об этом заявили в Министерстве жилищной политики Московской области.
В торжественной церемонии приняли участие глава муниципалитета Купецкая Юлия и директор кластера группы «Самолет» Федулова Нина. Группа «Самолет» возводит данный объект здравоохранения в рамках комплексного развития территорий.
«Оставлять послание для потомков — добрая традиция, которую мы поддерживаем уже многие годы, начиная строительство новых социальных объектов. Сегодня мы собрались по особенному поводу — группа «Самолет» приступает к возведению поликлиники в жилом комплексе «Мытищи Парк». Это важный день для жителей комплекса и всего района, ведь новое медицинское учреждение станет муниципальным, а это значит, что обратиться за медицинской помощью сможет каждый», — прокомментировала Федулова.
Строящаяся поликлиника общей площадью более четырех тысяч квадратных метров рассчитана на 255 посещений в смену. В здании переменной этажности от 2 до 3 этажей помимо кабинетов для врачей разного профиля, разместится пост со встроенным постом скорой медицинской помощи на две бригады. Все помещения поликлиники меблируют и оснастят современным медицинским оборудованием.