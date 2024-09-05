«Оставили послание для потомков»: Капсулу времени в основание строящейся поликлиники заложили в Мытищах

«Оставлять послание для потомков — добрая традиция, которую мы поддерживаем уже многие годы, начиная строительство новых социальных объектов. Сегодня мы собрались по особенному поводу — группа «Самолет» приступает к возведению поликлиники в жилом комплексе «Мытищи Парк». Это важный день для жителей комплекса и всего района, ведь новое медицинское учреждение станет муниципальным, а это значит, что обратиться за медицинской помощью сможет каждый», — прокомментировала Федулова.