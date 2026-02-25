«Оставили умирать всю многоэтажку на морозе»: в Чите берут деньги за ЖКУ, которых нет

Люди из дома № 64 по улице Бабушкина массово жалуются на холод в квартирах. Обращения в ресурсоснабжающую организацию и УК результата не дали уже два года, пишет zab.ru.

Жильцы многоквартирного дома на улице Бабушкина в Чите на протяжении двух лет страдают от низких температур в своих квартирах. Ситуация остается неразрешенной с 2024 года, несмотря на неоднократные коллективные жалобы в адрес управляющей компании и ТГК-14.

Люди вынуждены полностью оплачивать услугу отопления, которая не соответствует нормативам. В связи с многочисленными обращениями редакция решила провести собственное расследование. Планируется изучить архивные данные с общедомового прибора учета, сверить их с утвержденными температурными графиками и определить, за что фактически платили собственники.

Юристы напоминают, что по закону потребители вправе требовать перерасчет платы за некачественно оказанную услугу. Также необходимо организовать проверку параметров теплоносителя. Если досудебные разбирательства не помогут, жильцы могут обращаться в надзорные ведомства или подавать иск в суд.

Редакция готова оказать содействие: провести встречу с собственниками, разъяснить их права, помочь в подготовке коллективных заявлений и при необходимости сопровождать при прохождении инстанций.