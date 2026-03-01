Оставят без земельного участка: за что теперь штрафуют дачников с 1 марта

С 1 марта вступают в силу правила, обязывающие владельцев земли бороться с инвазивными растениями. Ясенелистный клен официально признан таким же опасным, как борщевик, и за его распространение россиянам грозят крупные штрафы и даже потеря участков, пишет Лента.ру.

В России с 1 марта 2026 года начинают действовать новые требования, касающиеся борьбы с опасными растениями на земельных участках. Рослесхоз официально причислил ясенелистный, известный также как американский, клен к категории инвазивных видов, наносящих вред экосистеме. Ранее в этот перечень входил только борщевик Сосновского.

Документ обязывает собственников земли, а также лиц, обладающих публичным сервитутом, уничтожать такие растения. Неисполнение предписаний повлечет за собой административную ответственность. Для физических лиц штраф составит от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных — от 50 до 100 тысяч, а для юридических — от 400 до 700 тысяч рублей. Крайней мерой воздействия может стать изъятие участка через суд, если владелец систематически игнорирует требования и допускает бесконтрольное распространение вредной растительности.

Ясенелистный клен появился в России еще в конце XVIII века и активно использовался для озеленения благодаря быстрому росту. Однако позже выяснилось, что это растение агрессивно вытесняет местные виды. Как пояснил доктор географических наук Евгений Шварц, его высокая семенная продуктивность и жизнеспособность подавляют естественное восстановление аборигенной флоры, особенно в дубравах и осинниках. Корни клена угнетают другие растения, что в итоге влияет и на фауну, лишая птиц привычных мест обитания.

Юристы поясняют, что новые правила не вводят запрет на владение деревьями, а конкретизируют обязанности собственников, закрепленные в Земельном кодексе. Как отметил юрист Марчел Кырлан, правовое значение имеет именно бездействие. При обнаружении зарослей уполномоченный орган выписывает предписание с указанием срока устранения. Только после его неисполнения наступает административная ответственность. Изъятие земли — это крайняя мера, применяемая в судебном порядке при грубых и неоднократных нарушениях, и сам факт наличия клена не ведет к автоматической потере прав на участок.

Для борьбы с нежелательной растительностью эксперты рекомендуют механические методы, такие как корчевание с удалением корней и перекопка почвы с последующим укрытием черной пленкой. Более длительный способ — обработка пней аммиачной селитрой, которая разрушает древесину изнутри в течение полутора лет. Химические средства на основе глифосата эффективнее, но они токсичны для почвы, людей и животных, поэтому требуют строгих мер защиты.

В Москве уже анонсировали масштабную программу по очистке территории от инвазивных растений. Ясенелистный клен планируется удалить в течение десяти лет. Однако эксперты ландшафтной архитектуры считают такие сроки оптимистичными, указывая на живучесть семян и повсеместную распространенность этих растений, что требует продуманного подхода к замене зеленых насаждений.