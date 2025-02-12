Оставшаяся без концертов Лолита обвинила общественников в травле

Певица Лолита Милявская заявила URA.RU , что отмена ее концертов может быть связана с организованной травлей со стороны общественников. Она собирается привлечь к разборкам Следственный комитет.

Очередной концерт Лолиты отменился. 13 февраля она должна была выйти на сцену в Томске, но жалобы сорвали выступление. Артистка считает, что это результат травли, которую устраивают недовольные общественники. Вероятно, что не все просили звезду за участие в скандальной голой вечеринке Ивлеевой.

«Это работа общественников "Русская община". Я их назвала "Группой геронтофилов", поскольку они, молодые мужики, бегают за одной пожилой женщиной. Им совершенно плевать на мнение тех людей, которые хотят пойти на мой концерт и заплатили за билет. Я называю это демократией: одни больше кричат, другие не кричат, а делом занимаются. А сейчас думаю: а нужна ли нам демократия?», — объяснила певица.

Самой певице заявили, что отмена концерта в сибирском городе связана с неоплаченной арендой. Лолита при этом все оплачивала. По ее словам, это еще один выдуманный повод.

Сама звезда признается, что не сможет без любимой работы и творчества. В связи с тем, что ее карьере и репутации угрожают, певица готовит обращение в СК с просьбой проверить ополчившихся на нее общественников на экстремизм.

Ранее Shot сообщал, что Лолита отменила все концерты в конце 2024 года, которые выходят за пределы Московской области.