Оставьте каноны в покое: какие молитвы на самом деле нужны после Пасхи православным верующим

В период празднования Пасхи церковные традиции существенно упрощаются. Представитель РПЦ рассказал об отмене обязательного поста и изменениях в молитвенном правиле для тех, кто желает причаститься. Об этом пишет РИА Новости

Особенности богослужений в пасхальный период

В 2026 году православный мир отметил Пасху 12 апреля, положив начало особому периоду — Светлой седмице, которая продлится с 13 по 18 апреля. Эти дни отличаются исключительной торжественностью: в храмах совершаются ежедневные крестные ходы, а Царские врата остаются распахнутыми, символизируя победу жизни над смертью и доступность райских обителей. Праздничная атмосфера диктует и особый уклад церковной жизни, внося коррективы в привычную дисциплину верующих.

Отмена ограничений в еде и сокращение молитв

Глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов в беседе с РИА Новости разъяснил, как должна проходить подготовка к таинству причастия в течение первой недели после Пасхи. Священнослужитель подчеркнул, что в этот радостный период соблюдение привычного поста перед причастием не требуется. Литургические правила позволяют верующим разделять праздничную трапезу, не накладывая на себя строгих пищевых запретов.

Изменения в домашнем правиле и канонах

Молитвенная подготовка также претерпевает значительные изменения. По словам Максима Козлова, верующим следует читать непосредственно молитвы из последования к святому причастию, однако традиционные покаянные каноны заменяются праздничным каноном Пасхи, который можно как петь, так и читать. Существенно трансформируется и ежедневное правило: вместо объемных утренних и вечерних молитв в Светлую неделю принято читать краткие пасхальные часы. Подобные послабления подчеркивают исключительный статус праздника и радость Воскресения Христова.