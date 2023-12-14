Оставьте ребенка дома: педиатр напомнила о смертельной опасности гриппа и простуды для детей

Есть три причины, по которым родителям не стоит водить детей с симптомами простуды в школу и детсады.

Врач-педиатр Лидия Ильенко рассказала, что дети с признаками болезни лучше перенесут инфекцию дома, к тому же, они никого не заразят. Стоит помнить, что неокрепшему организму нужно куда больше поддержки и лечения. Взрослые способны работать и делать дела при недугах, но с ребенком происходит совсем другая история, сообщает сайт aif.ru.

Первая причина, по которой ребенка лучше оставить дома: ухудшение состояния. Часто дети, которые болеют, но выходят в коллектив, лечатся дольше. Как правило, им становится хуже, если они не соблюдают режим и покой.

По словам врача, легче всего болезни переносят дети, которых прививали. Они болеют, как и все, но гораздо реже попадают в реанимацию и умирают от гриппа или простуды. Ильенко напомнила, что вакцинация – важная часть поддержания здоровья с малых лет, и отказываться от этого нельзя. В противном случае можно не успеть помочь неокрепшему организму.

Вторая причина: дети не усвоят информацию, которую им подают в школе или детсаду. Болеющий ребенок не участвует в процессе обучения, многое не понимает и «выпадает» из программы. Гораздо лучше, если он отлежится дома, а пропущенную часть изучит после выздоровления с учителем или родителями. Дети быстро схватывают, так что проблем с тем, чтобы догнать одноклассников, не будет.

Последняя, и самая очевидная причина оставить ребенка дома: он может заразить множество своих одноклассников или друзей по детсаду.

«Не надо любое лечение острого респираторного заболевания, где в основе поражающего фактора выступают один вирус или группа вирусов, превращать в антибактериальное лечение!» - предупредила врач.

По словам специалиста, антибиотики не работают против вирусов. Она советовала получать рекомендации по лечению в больнице. Часто назначают витамины, теплое питье, постельный режим и согревающие процедуры. Хорошо, если ребенку будут проводить полоскание слизистых и кормить питательными бульонами.