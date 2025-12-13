Оставьте вещи покойника: что нельзя хранить в доме после похорон

Вопрос о судьбе личных вещей умершего человека часто окутан бытовыми суевериями и вызывает у родственников растерянность. Представители Русской Православной Церкви дали четкие рекомендации, основанные на принципах милосердия и практической рассудительности, исключающие мистические трактовки, пишет ФедералПресс.

По мнению священнослужителей, основным мотивом при решении судьбы имущества должна быть не тревога, а возможность помочь нуждающимся. Пригодные к использованию предметы гардероба, обувь и бытовые вещи рекомендуется передать на благотворительность. Такой акт рассматривается как доброе дело, совершаемое в память об усопшем, и становится продолжением его земной милостыни. Традиционно этот процесс стараются завершить в течение первых сорока дней.

Дорогие сердцу или ценные предметы (украшения, книги) церковь разрешает оставить в семье, передать по наследству или же продать, направив средства на помощь другим. Ключевое условие — осмысленное действие без следования предрассудкам.

Отдельно представители РПЦ пояснили правила обращения с пришедшими в негодность освященными предметами. Бумажные иконы, испорченные богослужебные тексты и ветхие облачения нельзя выбрасывать с обычным мусором. Для их утилизации при храмах существуют специальные печи. Нательные крестики и металлические иконы, особенно старинные, подлежат переплавке в церковных мастерских для создания новых святынь.

Освященную воду, согласно церковной практике, также не следует выливать в канализацию. Ее рекомендуется отдать растениям, вылив под дерево или в цветник, либо вернуть в естественный водоем.

