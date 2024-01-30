Диетолог Кабанов подсказал продукты для регулярного контроля давления

Специалист в области питания Алексей Кабанов объяснил в беседе с сайтом aif.ru , какие продукты помогают людям с повышенным или пониженным давлением.

Для поддержания здоровья стоит делать выбор в пользу продуктов без обилия насыщенных животных жиров: упор нужно делать на растительные белки, фрукты, орехи и овощи. Однако это общие правила, которые помогут любому оставаться в форме. Для людей с проблемным давлением стоит подкорректировать свой рацион, внеся туда важнейшие для нормализации давления продукты.

Как отметил врач Кабанов, для расширения сосудов стоит пить зеленый чай, есть свеклу, чеснок и имбирь. Свекла помогает снижать уровень холестерина и благоприятно действует на ЖКТ, а имбирь помогает повысить пластичность стенок сосудов. К тому же, это полезно для иммунитета.

Расширять сосуды алкоголем специалист крайне не рекомендует, так как употребление таких напитков дает временный эффект и всегда ударяет по здоровью.

Страдающим атеросклерозом или гипертонией Алексей Кабанов рекомендует отказаться от сливочного масла, жирных сортов мяса, кофе и жирных молочных продуктов. Многие из этих продуктов повышают холестерин и влияют на давление слишком резко.

Стоит отметить, что соблюдение определенной диеты — не панацея от болезней. Для полноценного контроля давления важно следовать рекомендациям своего лечащего врача.

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