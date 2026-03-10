Осторожно диабетикам: доктор предупредил о побочном эффекте свеклы

Врач общей практики Амир Хан поделился с читателями Daily Mirror рекомендацией по коррекции артериального давления с помощью доступного овоща. Медик посоветовал включить в рацион свеклу или регулярно употреблять свежевыжатый сок из нее.

Специалист напомнил, что диета играет ключевую роль в контроле гипертонии. Традиционно пациентам рекомендуют уменьшить потребление соли и добавить в меню бананы. Хан добавил к этому списку свеклу, объяснив механизм ее действия.

По словам врача, корнеплод богат нитратами. Попадая в организм, эти соединения трансформируются в оксид азота, который способствует расслаблению и расширению сосудистых стенок. Это естественным образом ведет к падению давления.

Доктор уточнил дозировку: для достижения заметного результата необходимо ежедневно выпивать не менее 250 миллилитров свекольного сока. При этом он предостерег диабетиков: продукт может повысить уровень сахара в крови, поэтому перед началом такой «терапии» необходима консультация лечащего врача.