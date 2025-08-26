Осторожно, клещи: Роспотребнадзор опубликовал свежую статистику — Урал и Сибирь в зоне риска

В России продолжается сезон активности клещей. Только с начала года от укусов этих насекомых пострадали уже более 502 тыс. человек, как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Наибольшее количество обращений за медицинской помощью зарегистрировано в регионах Урала и Сибири. Среди регионов ведомство называет Свердловскую, Кемеровскую, Кировскую, Челябинскую и Томскую области, а также Пермский край и Удмуртию.

Для защиты населения проводятся масштабные обработки. На данный момент их осуществили на территории более 278 тыс. гектаров, включая свыше 63 тыс. гектаров в детских оздоровительных учреждениях.

Роспотребнадзор также напоминает о мерах предосторожности: необходимо использовать защитную одежду и репелленты, проводить осмотры после прогулок и немедленно обращаться к врачу в случае укуса. К слову, в этом году прививку от клещевого энцефалита сделали более 3,6 млн россиян.

