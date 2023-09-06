Осторожно, мошенники: популярная экстрасенс обнаружила свои фейковые страницы

Знаменитый экстрасенс Инна Мишина обнаружила в сети несколько «своих» профилей. По ее словам, обнаружить подделку ей помог подписчик.

Он прислал эзотерику ее собственную фотографию и заявил, что она «гуляет» просторах Avito, а сам владелец профиля предоставляет услуги экстрасенса.

«Я была в шоке. Там какая-то Татьяна под моим именем принимает людей. Услуга стоит 500 рублей. Привороты и завороты, чего там только нет», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эзотерик подчеркнула, что таких страниц несколько, и все они — фейки. Собеседница попросила своих подписчиков быть внимательнее.

«Я хочу обратиться ко всем моим подписчикам и к тем людям, которые меня знают, читают: имейте ввиду, что у меня нет фиксированного тарифа, и я не веду приемы и не беру плату. Если люди благодарят, то благодарят от сердца», — подчеркнула специалист.

Мишина отметила, что, помимо Avito, ее фейковые страницы можно найти в «Одноклассниках», во «ВКонтакте» и других социальных сетях.

Ранее эзотерик рассказала, что случится вскоре после гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.