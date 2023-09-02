«ЧВК зайдет в Киев»: экстрасенс рассказала, что случится вскоре после гибели Пригожина
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После гибели верхушки ЧВК «Вагнер» дальнейшая судьба всей компании кажется неутешительной. Экстрасенс Алена Мишина раскрыла нашему изданию, что станет с наследием Евгения Пригожина.
По словам Алены, раздел произойдет довольно серьезный.
«Все гражданское наследство вроде ресторанов отойдет семье Пригожина, а другая часть, военная, станет принадлежать государству. Само название изменится, и «вагнеровцев» больше не будет», — говорит Мишина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Кроме того, экстрасенс видит бойцов ЧВК на границе Белоруссии с Россией. То есть, возможно, компания может быть не под Россией, а под Белоруссией.
«Все будет другое, руководитель будет абсолютно другой. Кстати, ребята, которые сейчас числятся в «Вагнере», будут уже в новом ЧВК заходить в сторону Киева. Какое-то время они будут охранять границы, а затем пойдут на украинскую столицу», — отмечает наша собеседница.
Ранее Мишина увидела страшный сон и предсказала новые несчастья человечеству.