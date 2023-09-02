«ЧВК зайдет в Киев»: экстрасенс рассказала, что случится вскоре после гибели Пригожина

«Все будет другое, руководитель будет абсолютно другой. Кстати, ребята, которые сейчас числятся в «Вагнере», будут уже в новом ЧВК заходить в сторону Киева. Какое-то время они будут охранять границы, а затем пойдут на украинскую столицу», — отмечает наша собеседница.