Остров мошенников: новую схему обмана отточили на российских туристах

Российские туристы на Шри‑Ланке столкнулись с новой схемой обмана, связанной с арендой мототехники. Один из путешественников рассказал, что вместо владельца байков клиентам привозят транспорт посредники, которые берут технику в аренду по одной цене, а туристам сдают уже по другой, пишет РИА Новости.

Проблемы начинаются в момент возврата залога. По словам россиянина, его знакомый покинул остров, но посредник до сих пор не вернул депозит за мотоцикл. Связаться с ним не удается, а его супруга, отвечающая на звонки, не может прояснить судьбу денег. В итоге туристы, у которых нет времени разбираться перед вылетом, просто теряют около 200 долларов.

Путешественник также поделился наблюдениями о взаимодействии с местной полицией. При малейшем подозрении на нарушение у сотрудников могут изъять арендованный байк и выписать штраф, причем никаких документов нарушителю, как правило, не выдают.