Остров закрывается для вас: появилась новая причина депортации с Бали

Власти Индонезии объявили о борьбе с отдыхающими, которые нарушают общественный порядок на острове. Под жесткие меры попадают путешественники, замешанные в драках и употреблении наркотиков, пишет « Турпром ».

Администрация Бали анонсировала усиление борьбы с недобросовестными гостями курорта. Местные чиновники намерены высылать из страны хулиганов и других нарушителей спокойствия, которые попали в категорию так называемых туристов «низкого качества».

Бывший министр Индонезии Лухут Панджайтан выступил с заявлением о поддержке жесткого курса властей на наведение порядка. По его словам, путешественники, создающие проблемы, будут подвергаться депортации. Он подчеркнул, что изгнание грозит тем, кто замешан в наркопреступлениях и потасовках.

В связи с новыми правилами российским отдыхающим рекомендуют внимательно ознакомиться с местными законами, чтобы избежать высылки с острова. Экс-чиновник также отметил, что даже выдворение 10 тысяч человек не окажет негативного влияния на туристическую отрасль страны. Подобные меры, по мнению Панджайтана, не отразятся на общем положении дел в сфере путешествий.