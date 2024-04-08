Осужденная за взятки экс-министр культуры Крыма попросила отправить ее на службу в зону СВО

Отправленная в колонию на 10 лет за за взяточничество в особо крупных размерах бывшая министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская, находясь в СИЗО, подала заявление на поступление на службу в зоне проводимой РФ спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена ОНК Москвы Арслана Хасавова.

Напомним, минувшим летом Замоскворецкий суд Москвы приговорил главу крымского Минкульта Новосельскую к 10 годам колонии по делу о получении взятки в 25 млн рублей. Госчиновница была взята под стражу еще осенью 2021 года, после чего глава республики Сергей Аксенов освободил ее от занимаемой должности.

«На днях с проверкой посетили СИЗО-6 в Москве, где в том числе поговорили с экс-министром культуры Крыма Верой (Ариной) Новосельской. Она нам рассказала, что подала заявление на службу на СВО», — рассказал собеседник агентства.

По словам Хасавова, обращение Новоселовой моежт быть рассмотрено в ближайшее время.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.