Осужденному экс-сенатору Арашукову отказали в отправке на СВО

Бывший сенатор Рауф Арашуков, приговоренный к пожизненному заключению за два убийства, неоднократно обращался с просьбой направить его на военную службу в зону СВО. Однако Министерство обороны Российской Федерации отказалось заключать с ним контракт. Об этом сообщил адвокат Эльмар Ализаде в беседе с агентством РИА Новости.