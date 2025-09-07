Осужденному экс-сенатору Арашукову отказали в отправке на СВО
Бывший сенатор Рауф Арашуков, приговоренный к пожизненному заключению за два убийства, неоднократно обращался с просьбой направить его на военную службу в зону СВО. Однако Министерство обороны Российской Федерации отказалось заключать с ним контракт. Об этом сообщил адвокат Эльмар Ализаде в беседе с агентством РИА Новости.
Бывший сенатор в последний раз делал подобное заявление весной.
«Арашуков несколько раз обращался с заявлением отправить его на СВО, в том числе в администрацию президента, но Минобороны не стало заключать с ним контракт», — пояснил собеседник агентства.
Бывший сенатор Арашуков получил пожизненный срок и будет отбывать его в исправительной колонии "Черный дельфин". Его осудили за организацию двух убийств: советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова.