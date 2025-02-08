Осужденный за теракт в аэропорту «Домодедово» пытался засудить ФСИН из-за условий содержания

Пожизненно осужденный за теракт в аэропорту «Домодедово» Ислам Яндиев несколько лет подает иски к Генпрокуратуре, ФСИН, Минфину, жалуясь на условия содержания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

Яндиев является одним из осужденных по делу о теракте в московском аэропорту 2011 года. По его заявлению, условия содержания в СИЗО, во время этапирования и в самой колонии якобы желают оставлять лучшего.

Мужчина через суд пытается выбить моральную компенсацию из-за пыли, недостатка прогулок и солнца, странный запах на улице, постоянное применение наручников при сопровождении в баню, к врачам и на краткосрочное свидание. Также Яндиев пожаловался на отсутствие личного пространства в камере, обваливающуюся штукатурку, а также отказ подселять арестованных. Все это заключенный считает нравственными страданиями.

Все жалобы осужденного рассмотрели в суде, но ни одну из них не удовлетворили.

Напомним, что 24 января 2011 года террорист-смертник вызвал взрыв в зале прилета международных авиалиний аэропорта «Домодедово». Погибли 37 человек. По версии следствия, теракт был организован лидером преступной организации «Имарат Кавказ»* Доку Умаровым. Его пособники задержаны и получили сроки.

Ранее сообщалось, что ФСБ раскрыла подробности допросов завербованных Украиной женщин.

*Запрещенная в России террористическая организация