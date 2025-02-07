ФСБ раскрыла подробности допросов завербованных Украиной женщин

В ФСБ предоставили видео, на котором зафиксированы допросы задержанных в Ростове-на-Дону агентов спецслужб Украины, сообщило РИА Новости.

По данным агентства, задержанные сообщили, что представители спецслужб Украины получали деньги для осуществления преступления. Им платили криптовалютой. Были также и другие договоренности. В частности, после выполнения задания женщинам помогли бы выехать в страны Европы.

Согласно допросам ФСБ, женщинам поставили задание — подорвать автомобиль, принадлежащий одному из чиновников. В январе был назван конкретный автомобиль. К преступлению фигуранты дела подготавливались. В их обязанности входило приобрести компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства.

«Компоненты приобретали на торговых точках Ростова, маркетплейсах и поднимали в тайниках», — рассказала фигурантка.

В ФСБ располагают информацией, что задержанные женщины готовили теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны РФ. Еще одной задачей было причинение вреда отечественным объектам топливно-энергетического комплекса. Женщины дали признательные показания.

Ранее сообщалось, что в трех городах РФ задержали четырех женщин по подозрению в подготовке терактов.