«Освободил 200 мирных жителей ценой своей жизни»: молодой разведчик погиб под Харьковом

Денис Куликов в свои 22 года был профессиональным военным. В свое время он бросил обучение в медколледже, чтобы надеть заветную форму, и со спокойной душой отправился на спецоперацию. Куликов до последнего спасал людей, но погиб под Харьковом.

Парень вырос в семье, не связанной с военной службой. Однако Куликов знал, что его прадед воевал во Вторую Мировую. Тот дошел до Берлина в звании офицера. Мама Галина вспоминает, как сын попал в ВС РФ.

«Он хотел стать военным, но на срочную службу его не взяли. Он не прошел комиссию, потому что на тот момент были проблемы с почками. По состоянию здоровья его комиссовали. Но в 20 лет Денис заключил контракт с Минобороны, а два года спустя пошел на СВО радиотелеграфистом разведбатальона», — замечает Куликова, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Денис был заботливым сыном, а потому всегда изыскивал возможность набрать маме Галине. Он звонил и успокаивал родных. В последний раз он набрал почти год назад, 27 сентября 2022 года. И до конца декабря воин числился пропавшим без вести.

«Он освободил 200 мирных жителей ценой своей жизни в селе Ольговка Харьковской области. Но его тело не смогли забрать с украинской территории. Потом обменяли тела, и его привезли в ростовской морг. Мы сдали анализ, и ДНК сошелся. Дениса привезли только 30-го декабря», — говорит наша собеседница.

Причиной гибели бойца стало осколочное ранение груди. Денис награжден орденом Мужества посмертно.

Ранее мы рассказывали, каким Денис Куликов был в детстве и как знакомил свою девушку с мамой.