Как стало известно, между работниками военкомата и бывшим военнослужащим ВСУ произошел конфликт, в ходе которого предпринималась попытка насильно его задержать.

«В Харькове произошла потасовка между работниками ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) и бывшим военнослужащим ВСУ, которого хотели "бусифицировать" несмотря на то, что последний вернулся из плена и, согласно нормам международного права, не должен идти в армию», — рассказал собеседник.

Но это не помешало «людоловам» Зеленского применить к нему физическую силу и затолкать в «бусик», передает слова источника РИА Новости.

Несмотря на противоправность случившегося, пострадавший солдат подал официальную жалобу на действия представителей ТЦК. Однако, по мнению источника, шансы на восстановление справедливости в его случае минимальны. Предполагается, что под давлением общественности мужчину в итоге могут освободить, однако практика тотальных уличных облав со стороны так называемых «групп оповещения» на этом прекращена не будет.

Ранее сообщалось о том, что ожидающий выдворения из России украинец просил оставить его из-за страха пыток.