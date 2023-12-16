Освободившийся из колонии в Кирове маньяк спустя четыре дня вновь изнасиловал ребенка

Об истории, когда наказание за насильственные действия в отношении несовершеннолетнего ничему не научило и осужденный вышел на свободу с нечистой совестью, передает Baza.

Инцидент произошел в Кирове 12 декабря. Там мужчина, отсидев за насилие над ребенком, вышел из тюрьмы. Отгуляв всего четыре дня, его снова потянуло на старое. Подкараулив возле школы 13-летнюю Дашу (имя изменено), маньяк проследил за девочкой до железнодорожных путей, а там набросился на нее.

«Резко схватил девочку за шею, начал угрожать убийством, повернул к себе и два раза ударил кулаком по голове. Мужчина приказал Даше идти вместе с ним — неизвестный и школьница пошли в сторону кладбища, и дошли до гаражного кооператива, где мужчина совершил насильственные действия», - приводится в публикации.

Отмечается, что насильника задержали по горячим следам. Отпираться тот не стал, поведав, что 4 дня назад вышел на свободу из колонии ИК-29, отсидев там срок за подобное преступление.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за насилие в отношении несовершеннолетнего. Если суд признает его виновным он может, с учетом рецидива, отправиться за решетку на 20 лет.