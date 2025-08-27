Освобожденная из плена рассказала о проблемах с лечением раненых в Сумах

Некоторые куряне, оставшиеся в Сумах, нуждаются в медицинском лечении из-за неправильно сросшихся переломов. Об этом сообщило РИА Новости .

Вернувшаяся из украинского плена Людмила Сазонова, жительница Суджанского района Курской области, рассказала, что некоторые куряне, оставшиеся в Сумах, нуждаются в медицинской помощи. Она отметила, что у раненых плохо срослись переломы, и им снова нужно ломать кости для правильного лечения.

Также женщина рассказала о девушке по имени Юлия, чьи родители погибли при взрыве. Еще она получила серьезную травму руки, которая требует медицинского вмешательства. Людмила Сазонова также выразила недоумение по поводу отбора людей для возвращения в Россию, уточнив, что никто толком не объяснял, по какому принципу их выбирали. Она добавила, что фамилии тех, кто должен был вернуться, просто объявляли, и никакой информации не было.

