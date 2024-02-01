Освобожденные из украинского плена военные прибыли в Подмосковье

В ночь на 1 февраля в Московской области совершил посадку борт с российскими военными, освобожденными накануне из вражеского плена. Об этом сообщил телевизионный канал «Звезда».

Сообщается, что на борту самолета находилось 195 освобожденных военных, которые были освобождены из украинского плена.

Журналисты также рассказали, что бойцам предстоит пройти медицинский осмотр, по итогам которого, они будут направлены на лечение.

Накануне представитель украинского ГУР Андрей Юсов сообщил, что во время обмена пленными между российской и украинской стороной, отсутствовали бойцы ВСУ, указанные в прошлом списке на обмен. Известно, что обмен состоялся 31 января.

Ранее политолог Светов назвал причины, по которым невозможно назначение нового главнокомандующего ВСУ.