Нехватка лекарств и халатность: вернувшиеся из плена рассказали об условиях содержания
РЕН ТВ: Освобожденные жители Курской области рассказали о зверствах в плену ВСУ
Восемь жителей Суджанского района Курской области вернулись домой из плена и рассказали об условиях, в которых их удерживали украинские боевики. Их слова приводит РЕН ТВ.
Во вторник, 26 августа, восемь жителей Суджанского района Курской области вернулись домой из плена, где их удерживали украинские боевики. В интервью они рассказали о жестоких условиях. Так, Илья Белокрылов сообщил, что получил четыре ранения, когда выехал за водой, и чудом избежал гибели. Освобожденные восстанавливаются с помощью медицинских работников и поддержки близких.
Одна из жительниц Курской области, Анна Капустина, показала разрушенный дом, где ей приходилось заколачивать окна для тепла, и поделилась, как похоронила родителей из-за нехватки лекарств. По словам освобожденных, им предоставляли лишь бесполезные таблетки и плохую перевязку.
