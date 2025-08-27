Восемь жителей Суджанского района Курской области вернулись домой из плена и рассказали об условиях, в которых их удерживали украинские боевики. Их слова приводит РЕН ТВ .

Во вторник, 26 августа, восемь жителей Суджанского района Курской области вернулись домой из плена, где их удерживали украинские боевики. В интервью они рассказали о жестоких условиях. Так, Илья Белокрылов сообщил, что получил четыре ранения, когда выехал за водой, и чудом избежал гибели. Освобожденные восстанавливаются с помощью медицинских работников и поддержки близких.

Одна из жительниц Курской области, Анна Капустина, показала разрушенный дом, где ей приходилось заколачивать окна для тепла, и поделилась, как похоронила родителей из-за нехватки лекарств. По словам освобожденных, им предоставляли лишь бесполезные таблетки и плохую перевязку.

Ранее освобожденный из плена рассказал, как их кормили напоказ Западу.