Освобожденный из-под ареста глава Sputnik Азербайджан Картавых вернулся в Москву

Игорь Картавых, глава редакции Sputnik Азербайджан, прибыл в Москву после освобождения из заключения в Баку, как сообщает РИА Новости.

О его отлёте стало известно в воскресенье, 19 октября. Эту информацию предоставила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Чувствую себя нормально, рад возвращению домой», — сказал Картавых встретившим его коллегам.

На прошлой неделе Дмитрий Киселев, генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня", сообщил СМИ, что главному редактору Sputnik Азербайджан, который находился в Баку, изменили меру пресечения на домашний арест.