В преддверии профессионального праздника — Дня медицинского работника — заведующий оториноларингологическим отделением Подольской областной клинической больницы Артем Гербергаген рассказал о самых необычных предметах, которые приходилось извлекать его коллегам из ЛОР-органов пациентов, сообщил REGIONS.

По словам врача, специалисты отделения регулярно сталкиваются с инородными телами в ушах, горле и носу обратившихся за помощью жителей. Среди наиболее частых находок — мелкие детали игрушек, бусины, горошины, семечки, а также насекомые, случайно заползшие в слуховой проход во время сна.

«Вспоминается случай, когда в гортани ребенка застрял и перекрыл дыхательные пути игрушечный солдатик. По счастливому стечению обстоятельств соседкой мальчика оказалась педиатр, которая быстро оценила обстановку и посоветовала транспортировать пациента до больницы вниз головой. Благодаря этому в дыхательных путях появился просвет, и малыш доехал до больницы живым. Инородный предмет мы извлекли при помощи прямой ларингоскопии», — отметил Артем Гербергаген.

Однако бывают случаи, которые можно назвать уникальными. В частности, врачи извлекли из носа взрослого мужчины часть патрона. Как выяснилось, он засунул ее туда еще в детстве и так испугался, что не решился рассказать родителям. С этим предметом в носовой полости он прожил 16 лет, и лишь спустя годы обратился к медикам.

Один случай из практики подольских врачей даже попал во всероссийский научный журнал. На стройке мужчина упал на осколок стекла, который глубоко проник в слуховой проход, почти достигнув височной кости. Край стекла находился в опасной близости — всего в двух миллиметрах от сонной артерии. Операция прошла успешно.

Были и забавные эпизоды, отметил врач. В отделение поступил пациент, случайно вдохнувший пробку от шампанского — она застряла в горле. Врачи быстро и без последствий извлекли ее.

По данным издания, с 2005 года в отделении ведется стенд с извлеченными предметами. Сегодня в его коллекции — несколько десятков экспонатов.

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