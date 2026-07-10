Телеканал RT представил первую серию документальных репортажей из освобожденного Северска в ДНР — проект получил название «Северская сага». Автор — военкор-документалист Клим Поплавский, который вместе со съемочной группой стал одним из первых журналистов, вошедших в город после взятия. Главным проводником и героем выпуска стал боец с позывным Гусар — охотник за дронами, знающий каждую улицу так, словно прожил там всю жизнь.

Первый выпуск «Северской саги» посвящен эвакуации мирных жителей и тому, как группа RT добиралась до оставшихся в городе людей. Поплавский отмечает: все передвижения, разведка и планы спасения разрабатывались с участием Гусара. Именно его глазами зритель увидит разрушенный город, где воздух и земля буквально нашпигованы беспилотниками. Дроны, по словам военкора, принадлежат не только воюющим сторонам — на земле их называют «ждунами», а управляют ими операторы из нацбата «Сара Коннор».

Гусар, знающий Северск до последнего переулка, учил журналистов перемещаться с минимальным риском. Вместе с оператором Виктором Кирчевым Поплавский провел в городе два месяца, фиксируя повседневную реальность, где охота на людей и технику идет каждую секунду. Эвакуация гражданских проходила на грани возможного, но сначала нужно было просто добраться до них. Репортаж стал попыткой показать не только боевую работу, но и гуманитарную миссию — выход мирных жителей из-под обстрелов.