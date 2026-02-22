От 20 до 100 млн рублей: какие ставки ждут владельцев престижных авто и жилья

Парламентарии предложили изменить подход к налогообложению дорогостоящего имущества. Для владельцев престижных объектов вводится прогрессивная шкала, а также единовременный сбор на роскошные автомобили и яхты, пишет kazanonline24 .

В Государственную Думу поступил законопроект, предполагающий корректировку системы налогообложения имущества и транспортных средств. Документом вводится прогрессивная шкала налога на недвижимость, рассчитываемого исходя из кадастровой стоимости.

Для объектов дороже 350 миллионов рублей ставка составит 3 процента. Если стоимость варьируется от 450 до 550 миллионов, налог вырастет до 3,5 процента. Владельцам недвижимости ценой свыше 550 миллионов придется платить 4 процента. При этом недостроенные многоквартирные дома предлагается освободить от нового налога. Таким образом, наиболее состоятельные граждане столкнутся с увеличением фискальной нагрузки.

Кроме того, законопроект вводит налог на средства передвижения стоимостью от 20 миллионов рублей. Сбор станет единовременным и будет взиматься при регистрации либо в течение месяца после покупки. Ставка дифференцирована в зависимости от цены: 1 процент для авто от 20 до 30 миллионов, 2 процента — от 30 до 50 миллионов, 3 процента — от 50 до 100 миллионов, и 4 процента для машин дороже 100 миллионов рублей. Аналогичные правила предложены для яхт, катеров, гидроциклов, самолетов и вертолетов, чья стоимость превышает 50 миллионов.

По замыслу авторов, инициатива направлена на повышение прогрессивности налоговой системы и наполнение бюджета. Аналитики полагают, что нововведения могут скорректировать рынок элитного транспорта, подтолкнув владельцев к регистрации в льготных зонах или переходу на аренду. В настоящее время проект находится на рассмотрении профильных комитетов.