«От 30 сантиметров до нуля». Весна в Москве наступит на полмесяца раньше срока

Как сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, уже к началу апреля столица полностью освободится от зимних осадков, что произойдет на две недели раньше климатической нормы.

По словам метеоролога, процесс таяния будет стремительным.

«Снежный покров, высота которого в Москве составляет 28-30 сантиметров, за ближайшую пятидневку уменьшится до 19-20 сантиметров. За следующую неделю слой снега уменьшится с 10-15 сантиметров до 2-7 сантиметров, а в последние дни марта его в городе останется 0-2 сантиметра», — рассказал Тишковец.

Синоптик пояснил, что такие темпы означают значительное опережение природного графика. Таким образом, с приходом календарной весны городские сугробы исчезнут полностью, тогда как обычно это происходит лишь во второй половине апреля.

Ранее астроном из Подмосковья Вибе сообщил, что апрель запомнится ложным парадом и взрывом кометы.