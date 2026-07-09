От ₽50 тыс. до ₽250 тыс. за тунца: россияне рванули во Владивосток за рыбой из голливудских фильмов

Приморье этим летом превратилось в центр притяжения рыбаков со всей страны. Как пишет « Российская газета » (РГ), россияне массово бронируют места на катерах ради охоты за голубым тунцом. По словам научного сотрудника лаборатории ихтиологии Национального научного центра морской биологии ДВО РАН Владимира Шелехова, субтропические виды рыб, включая тунца, зашли в акваторию Владивостока из-за мощного и раннего переноса теплых вод с восточной стороны Корейского полуострова. Он отметил, что на этот раз пожаловали взрослые особи и в большом количестве.

В Федерации рыболовного спорта Приморья подтвердили рост заявок на организацию рыбалки. Желающие поймать тунца съезжаются во Владивосток и тратят на увлечение в среднем ₽230–250 тыс. Раньше такую рыбалку можно было увидеть лишь в фильмах про миллионеров, теперь же можно снарядиться и самостоятельно, хотя это потребует серьезных вложений в удилище для троллинга, приманку-тизер, электрокатушку и удочки. Аренда катера обходится от ₽5–10 тыс. в час или ₽15–50 тыс. в сутки, готовые туры стартуют от ₽50 тыс. и могут доходить до ₽250 тыс. Самые рыбные места — у мысов Вятлина и Тобизина, в районе островов Аскольда и Путянина, в окрестностях поселка Славянка. При этом рыбаков настоятельно просят не выходить в море в одиночку и обязательно регистрироваться в пограничной службе и у спасателей.