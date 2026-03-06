От Абхазии до Таиланда: нижегородцам рассказали, чем заменить Эмираты

Минэкономразвития официально рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн и Кувейт. Ситуация в регионе остается напряженной, и хотя вывозные рейсы уже начались, тысячи туристов все еще ждут возвращения. NN.RU поговорил с нижегородскими турагентами и выяснил, как сейчас решаются проблемы застрявших путешественников, что делать тем, у кого тур только планировался, и куда можно поехать вместо стран Персидского залива.

Директор туристического агентства «Класс-тур» Жанна Фролова отметила, что отрасль за последние годы привыкла к потрясениям: пандемия, начало СВО, теперь — эскалация на Ближнем Востоке. По ее словам, система уже научилась с этим работать, и туроператоры постоянно находятся на связи с клиентами, постепенно отрабатывая все ситуации.

Она рассказала о неразберихе с вывозными рейсами: некоторые туристы регистрируются на рейс, но в аэропорт не приезжают, из-за чего места пропадают и те, кто мог бы улететь вместо них, остаются. Бывает и так, что человека увозят из отеля в аэропорт, а потом заселяют обратно в соседнюю гостиницу. Информирование внутри системы, по ее наблюдениям, пока не до конца отлажено. Тем не менее, она заверила, что ситуация с нижегородскими туристами под контролем, и они ждут возвращения тех, кто должен вылететь.

Фролова также подчеркнула, что основные проблемы возникают у самостоятельных путешественников. В отличие от клиентов туроператоров, за которых закон обязывает платить компании, «дикарям» приходится оплачивать вынужденное продление отелей из своего кармана.

Сооснователь турагентства «Ворлд Трэвл» Александр Харюнин рассказал о попытках спекуляции на сложившейся ситуации. Он привел пример трансферной компании, которая в первый же день конфликта предложила организовывать «эвакуацию» в Оман за 2,5 тысячи долларов (около 200 тысяч рублей), хотя обычное такси туда стоит около 60 тысяч. По его мнению, такие предложения не имеют смысла, и люди на них не ведутся.

Несмотря на общую напряженность, Харюнин отметил, что жизнь в Эмиратах продолжается. По словам его знакомой, живущей там, власти не вводили конкретных запретов, только рекомендации и предупреждения, а после первых дней неопределенности всех отправили обратно в офисы.

Жанна Фролова перечислила доступные альтернативы. По ее словам, Египет (Хургада и Шарм-эль-Шейх) остается открытым направлением, хотя прямых рейсов из Нижнего Новгорода туда нет. Через стыковки в Москве можно улететь во Вьетнам, Таиланд, Китай.Она рекомендовала уже сейчас задуматься о бронировании Турции на лето, так как в случае затяжного конфликта многие туристы переориентируются именно на это направление. При этом отельная база в Турции не так велика, как до пандемии, и хорошие варианты по соотношению цены и качества разбирают первыми.

Александр Харюнин добавил, что нижегородцы активно интересуются Узбекистаном, Дагестаном, Абхазией и курортами Краснодарского края. Через Ереван или Стамбул можно добраться и до Европы, но спрос там невелик из-за сложностей с визами.

Представители турагентств сошлись во мнении, что глобального скачка цен, подобного 2022 году, сейчас нет. Харюнин пояснил, что первоначальный всплеск стоимости был связан с ажиотажным спросом на оставшиеся рейсы, но в целом рынок остается стабильным.

По данным Ассоциации туроператоров, серьезного роста цен на альтернативные направления не наблюдается. Исключение составляют отдельные маршруты в Малайзию, Индонезию и на острова Индийского океана, где билеты могут подорожать до 70% из-за изменения логистики.