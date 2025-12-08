От Афгана до СВО: 22-й фестиваль в Егорьевске объединил песней три поколения защитников

В подмосковном Егорьевске 6 декабря прошел не просто концерт, а живой мост между эпохами. В Шувойском клубе состоялся 22-й зональный открытый патриотический фестиваль «Песни Боевого братства», посвященный защитникам Отечества, 80-летию Великой Победы и 25-летию местного отделения ветеранской организации. Это событие давно переросло рамки творческого смотра, став ежегодной терапевтической встречей для тех, кто прошел через горнило войн.

На сцену выходили ветераны Афганистана, Чечни и участники специальной военной операции. Для них это редкая возможность выговориться не в формате официальных речей, а языком музыки и стихов.

«Песни всегда говорят о том, как живут солдаты на фронте, кто и как ждет их дома», — говорит руководитель егорьевского отделения «Боевого братства» Сергей Сывороткин.

В зале звучали непарадные истории о войне, тоске, потере и долгожданном возвращении, от которых у зрителей наворачивались слезы.

Особый смысл фестивалю придавало присутствие молодежи, исполнявшей песни о Родине и героях. Это стало видимым символом преемственности и понимания, что подвиг не забыт.

Примечательно, что в рамках фестиваля не искали лучших — дипломы получили все участники, приехавшие из разных уголков Подмосковья. Такой подход подчеркивает главную идею: здесь важна не конкурсная борьба, а само действо — коллективное высказывание, где личные воспоминания ветеранов, пропущенные через творчество, становятся общим достоянием и уроком для новых поколений.