От Афгана до СВО: как Киров отметил День ветеранов боевых действий и что появится у Дома народного творчества

В Кирове отметили День ветеранов боевых действий, который получил официальный статус в регионе в 2024 году. У памятника маршалу Коневу собрались участники специальной военной операции, ветераны Афганистана, Чечни и Сирии, а также общественные активисты. Они почтили память павших и возложили цветы к бронетранспортеру. В ходе митинга состоялось вручение членских билетов «Боевого братства» и памятных знаков семьям погибших бойцов.

Губернатор Александр Соколов в своем МАХ-канале сообщил, что поддержал инициативу активистов обустроить около областного Дома народного творчества не только Аллею славы, но и Площадь героев, соответственно переименовав автобусную остановку. По его мнению, в этом заложен глубокий символизм: именно отсюда кировчане уходили на СВО. Соколов также напомнил, что год назад по предложению ветеранов спецоперации городская дума переименовала улицу Карла Либкнехта в улицу Защитников Отечества. Глава региона поздравил бойцов с праздником, поблагодарил за служение Родине, активную общественную работу и вклад в патриотическое воспитание молодежи.

Мемориальная «Аллея Славы» будет включать стену Памяти, скульптуру воина и Вечный огонь. На территории комплекса планируется установить уличное освещение, провести озеленение, разместить арт-объекты и урны.