От Анапы до Якутии: какие направления в России внезапно стали модными этим летом

Эксперты Российского союза туриндустрии назвали «модными» несколько российских направлений, показавших резкий рост спроса летом 2026 года. В компании «Алеан» главным открытием считают Анапу: после двух сложных лет бронирования на июль–август выросли на 36 процентов по сравнению с прошлым сезоном.

Заместитель гендиректора Оксана Булах отметила, что на старте цены были на 10–20 процентов выше, но благодаря скидкам опустились до уровня 2025 года. Неделя «все включено» в трехзвездочном отеле на семью с ребенком стоит от ₽88,2 тыс., а самый бюджетный вариант с завтраками — от ₽35,3 тыс. По ее словам, около половины туристов, планировавших Крым, переориентировались на Краснодарский край, а отельеры активно благоустраивают пляжи, что немедленно подстегивает продажи.

Одновременно растет интерес к средней полосе. В Тверской области число летних бронирований увеличилось на 21 процент; туристы едут не столько за пляжным отдыхом, сколько за гастрономией — ресторанами с пожарскими котлетами и слойками Вульфа по рецепту XVIII века, за экскурсиями на пивоварни и оленью ферму, а также за фестивалями. Сутки в трехзвездочном отеле на двоих в среднем стоят от ₽5,5 тыс., а трехдневный автобусный тур из Москвы в Тверь и Торжок — от ₽45,8 тыс. Открытием лета могут стать заполярные Кировск и Мончегорск с Хибинами, полярным днем и северным сиянием уже с конца августа.

Исполнительный директор калининградской «Балтма Турс» Михаил Друтман добавил, что у жителей области резко вырос спрос на Казань и Нижний Новгород, а также на север — Мурманскую область, Красноярский край и Дальний Восток. Особо он выделил круизы на экспедиционных судах Swan Hellenic к Курилам, Камчатке и Сахалину — направление недешевое, стартует от $10,5 тыс., но, по его мнению, имеет огромное будущее. По данным «Яндекс Путешествий», Якутия прибавила 41 процент бронирований год к году, Нижегородская область — 31 процент, Тверская, Калининградская, Оренбургская области, Карачаево-Черкесия, Приморье и Северная Осетия — от 12 до 17 процентов. В сервисе отмечают, что современный турист ищет места, где можно получить уникальный опыт, сочетая культуру, природу и гастрономию, и именно событийный, оздоровительный и гастрономический туризм становятся ключевыми драйверами.