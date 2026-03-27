От анекдотов до постиронии: филолог рассказала, как менялся юмор от застоя до мемов

Юмор всегда был чутким барометром эпохи, и то, как менялись форматы и темы шуток за последние полвека, говорит о трансформации общества едва ли не больше, чем сухие исторические сводки. От анекдотов, которые в годы застоя служили единственной легальной отдушиной для критики, до клиповых мемов и постиронии сегодняшнего дня — путь получился долгим, но логичным. Филолог Анастасия Бубенчикова в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» проследила эту эволюцию, и ее анализ показывает, что смех не просто развлекает, а выполняет четкие социальные функции: снимает напряжение, маркирует границы дозволенного и адаптируется к скорости потребления информации.

По ее словам, в эпоху застоя юмор существовал в формате эзопова языка. Люди не могли открыто критиковать власть, но могли рассказывать анекдоты — и в этой устной традиции сохранялось чувство достоинства и общности. С наступлением перестройки цензура ослабла, и юмор хлынул в политическую сатиру. Анекдоты тех лет — это целый пласт народного творчества, где сквозь абсурд и иронию проглядывает реальная хроника: про социализм, в котором нужно стоять «раскорякой», про гласность, где за правду можно лишиться обещанных благ, и про общую неустроенность, которую описывали через лаконичную формулу «мяса нет, колбасы нет — и чего у нас только нет». Это был способ осмысления реальности, когда официальные лозунги вступали в очевидное противоречие с жизнью.

Эксперт отметила, что в 2000-е с ростом коммерческого телевидения юмор перекочевал в новые форматы: Comedy Club, «Уральские пельмени», стендап и импровизационные шоу. Западное влияние сыграло свою роль, но главным драйвером стала цифровизация. Анекдоты не исчезли бесследно, но уступили лидерство визуальным мемам и коротким видео, и у этого есть четкие причины. Как отмечает Бубенчикова, анекдот — это законченная история с завязкой и неожиданной развязкой, требующая времени на восприятие. Современный же пользователь потребляет контент в режиме «свайпа»: если шутка не зацепила за первые секунды, она пролистывается. Мемы и однострочные шутки в этом смысле куда более эффективны, они мгновенно вирусятся и не требуют подготовленной аудитории.

По ее мнению, сегодняшний юмор — это постирония, абсурд и черный юмор, которые эксперт связывает с попыткой справиться с тревожностью в условиях глобальной неопределенности. При этом ностальгия по старым комедиям работает через психологический механизм: нам кажется, что раньше было смешнее, потому что тогда мы были моложе и беспечнее, а не потому, что объективно качество изменилось. Хотя объективные факторы тоже есть: переизбыток контента неизбежно снижает среднюю планку, а эксперименты с форматами не всегда попадают в ожидания аудитории.

Филолог резюмировала, что то, что раньше было нормой — анекдоты про «новых русских», блондинок, армейскую дедовщину или национальные меньшинства, — сегодня считается оскорбительным и ушло в прошлое вместе с социальной реальностью, которая их породила. Политическая сатира тоже сузила коридор возможностей: в условиях изменения законодательства и общественного дискурса шутки на определенные темы становятся либо неуместными, либо откровенно рискованными. Юмор остается зеркалом, но теперь это зеркало не только отражает, но и фильтрует — и сам процесс фильтрации говорит о текущем моменте ничуть не меньше, чем сами шутки.

Ранее филолог Калашникова раскрыла секреты празднования 1 апреля в СССР.