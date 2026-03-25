Розыгрыш по-русски: филолог раскрыла секреты празднования 1 апреля в СССР

Первого апреля во многих странах мира принято отмечать День смеха, известный также как День дурака. Хотя официального статуса у этой даты нет, она пользуется популярностью как у взрослых, так и у детей. Преподаватель филологии одного из ведущих вузов Кузбасса Анна Калашникова рассказала об особенных традициях россиян, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По мнению эксперта, 1 апреля принято весело разыгрывать друг друга, шутить и обмениваться забавными подарками. Однако есть один нюанс, связанный с празднованием Дня дурака в советский период.

«Именно в этот день в СССР снижали цены в магазинах и в результате дату ждали с особым чувством, терпением», — сообщила специалист.

По мнению преподавателя, 1 апреля вдохновляет не только на розыгрыши, но и на творческие свершения. Многие деятели искусства — художники, писатели, музыканты — создают произведения, посвященные этому дню, наполняя их юмором, иронией и неожиданными сюжетными поворотами. Самое раннее упоминание этого праздника в европейской литературе датируется 1392 годом.

«В это время вышли Кентерберийские рассказы Джеффри Чесера. И в одной из новел говорится о том, как лиса обманула петуха, причем именно 1 апреля. В России про 1 апреля, по всей видимости, писал Пушкин. В частности ему приписывается эпиграмма про царя Александра 1 и его придворных. В 1846-м году вышел комический альманах "1 апреля", авторами которого выступили Достоевский, Некрасов, Григорович. В сборнике были опубликованы разнообразные пародии и фельетоны», — отметила доцент.

Эксперт высказала мнение, что не стоит бояться поддаваться праздничному настроению, однако важно помнить о доброте и уважении к окружающим.

