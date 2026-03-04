От антенн до коттеджей: на Камчатке бывшую «закрытую зону» застроят жильем

Земля, которая десятилетиями хранила молчание, готовится принять новую жизнь. Бывшее антенное поле на левом берегу Авачи в Елизове, ещё недавно бывшее зоной с особым режимом, станет площадкой для масштабной жилой застройки. Как сообщили в Корпорации развития Камчатки, две местные компании — «Регионстрой плюс» и «Верон» — всерьёз рассматривают возможность возведения здесь современного микрорайона, передает «Кам 24⁠».

Губернатор Владимир Солодов уже дал проекту имя — «Заречный». И это не просто очередной спальный район, а амбициозная попытка создать комфортную городскую среду с нуля на 150 гектарах . Почти 50 гектаров отдадут под многоквартирные дома, ещё 23,3 — под коттеджный посёлок. Остальное — дороги, скверы, социальная инфраструктура.

Впрочем, взлететь высоко здесь не дадут: близость аэропорта диктует строгие ограничения по этажности . Но в Корпорации развития это называют не минусом, а вызовом — необходимостью создавать комплексную, а не «высотную» застройку, где каждый дом впишется в общую концепцию.

«Обе камчатские компании имеют достаточный опыт жилищного строительства. Мы готовы приветствовать их решение и окажем максимум содействия», — заявил генеральный директор Корпорации развития Камчатки Александр Мыльников .

Первой ласточкой деловой активности на антенном поле станет компания «Сила Камчатки». Она уже получила разрешение на строительство трёхэтажного торгового центра (почти 6 тысяч квадратов), автосалона с сервисом и гостиницы уровня 3–4 звезды .

Переговоры с инвесторами продолжаются. В портфеле потенциальных проектов — логистический центр крупного маркетплейса, ещё одна гостиница и даже парк аттракционов . Похоже, старое антенное поле начинает подавать мощные сигналы новой жизни.