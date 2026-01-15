От аварийки до выселения: как боец СВО в Якутии остался без квартиры из-за чиновничьей ошибки
Боец СВО в Якутии остался без квартиры из-за чиновничьей ошибки
Прокуратура Республики Саха (Якутия) сообщила о конфликтной ситуации с жильем участника специальной военной операции. Местная администрация поселка Усть-Мая, переселив мужчину из аварийного жилья в 2023 году, предоставила ему квартиру, которая оказалась предметом судебного спора.
Как стало известно, новое жилье военнослужащего находилось в разбирательстве между муниципалитетом и местной жительницей. Суд, рассмотрев дело, признал права на эту квартиру за женщиной, в связи с чем принял решение о выселении из нее бойца СВО. В прокуратуре уточнили, что мужчина в настоящее время проживает во временном жилье, которое ему предоставили местные власти. Надзорное ведомство подало в суд заявление с требованием обязать муниципалитет предоставить военнослужащему другую, полноправную квартиру. Данное дело сейчас находится на рассмотрении. Эта ситуация высветила проблему бюрократических ошибок при обеспечении жильем социально защищенных категорий граждан, включая участников боевых действий.