От «Аватара» до Хайнаня: в АТОР сказали, куда россияне рвутся в Китае

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с ТАСС рассказала, что российские туристы проявляют наибольший интерес к местам съемок фильма «Аватар», а также к Гуанчжоу, Пекину, Шанхаю и острову Хайнань.

По ее словам, Китай сейчас входит в десятку самых популярных выездных направлений и является хитом продаж, поскольку позволяет совмещать морской отдых на Хайнане с экскурсионными поездками по континентальной части страны.

Ломидзе отметила, что КНР стала одним из направлений, куда переключился российский турпоток на фоне ближневосточного кризиса, и по динамике продаж страна ворвалась в тройку лидеров. У большинства туроператоров спрос на Китай неделя к неделе увеличивался на 30–40 процентов при сравнении начала и середины марта. Особенно востребованным направление стало для жителей Сибири и Дальнего Востока, для которых, по ее выражению, Китай — то же, что Турция для центральных регионов.