От Байкала до Каспия: как живет 95-летняя труженица тыла из Городского округа Пушкинский

Как сообщает администрация округа, в домашней обстановке Артем Садула вручил имениннице подарки и поздравительные открытки от президента РФ Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы Городского округа Пушкинский Максима Красноцветова.

Инна Алексеевна отдала труду 40 лет жизни — даже в непростые годы перестройки она продолжала работать ученым. После 60 лет вышла на пенсию, чтобы заботиться о матери.

Среди главных богатств своей жизни юбиляр назвала яркие впечатления и путешествия. Особенно запомнилась поездка на Байкал: три недели в Сибири оставили глубокий след — Инна Алексеевна до сих пор вспоминает красоту природы и гостеприимство местных жителей. Также она побывала в Грузии, Армении, Архангельске, Вологде и на побережье Каспийского моря.

Артем Садула поблагодарил ветерана за многолетний труд и вклад в развитие страны.