От Байкала до Каспия: как живет 95-летняя труженица тыла из Городского округа Пушкинский
Фото: [Совет депутатов г.о. Пушкинкий]
Председатель Совета депутатов Городского округа Пушкинский Артем Садула 12 марта навестил в микрорайоне Клязьма труженицу тыла Инну Алексеевну Пронину — женщина отметила 95‑летний юбилей.
Как сообщает администрация округа, в домашней обстановке Артем Садула вручил имениннице подарки и поздравительные открытки от президента РФ Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы Городского округа Пушкинский Максима Красноцветова.
Инна Алексеевна отдала труду 40 лет жизни — даже в непростые годы перестройки она продолжала работать ученым. После 60 лет вышла на пенсию, чтобы заботиться о матери.
Среди главных богатств своей жизни юбиляр назвала яркие впечатления и путешествия. Особенно запомнилась поездка на Байкал: три недели в Сибири оставили глубокий след — Инна Алексеевна до сих пор вспоминает красоту природы и гостеприимство местных жителей. Также она побывала в Грузии, Армении, Архангельске, Вологде и на побережье Каспийского моря.
Артем Садула поблагодарил ветерана за многолетний труд и вклад в развитие страны.
«Такие люди, как Инна Алексеевна — наша гордость. Мы искренне желаем ей крепкого здоровья, бодрости духа и долгих счастливых лет жизни в кругу родных и близких», — отметил он.