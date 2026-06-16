Уснули на берегу и утонули: волна утащила двух студенток в океан

В Калифорнии прибой унес в океан двух студенток, задремавших на берегу. Обе девушки погибли, сообщает The New York Post.

Трагедия разыгралась 9 июня на пляже Бонни-Дун. 21-летняя Харшита Наир и 20-летняя Махиал Сран уснули на узкой песчаной полосе и не заметили приближающейся волны. Очевидцы вызвали спасателей, на место прибыли несколько бригад.

Восемь спасателей вошли в воду и вытащили пострадавших. Однако Сран перестала подавать признаки жизни вскоре после спасения. Наир находилась в критическом состоянии в больнице до субботы, 13 июня, где медики констатировали ее смерть.

Капитан добровольной пожарной службы округа Санта-Круз Кайл Бретон пояснил, что девушки спали в так называемой «замочной скважине» — опасном месте на пляже, где волны часто застают людей врасплох. Спасатели в очередной раз предупредили отдыхающих об опасности сна и длительного лежания на берегу в зоне прибоя. Семья погибших уже проинформирована о трагедии. Пляж временно закрыт для купания. Расследование обстоятельств продолжается, но предварительная версия — несчастный случай.

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