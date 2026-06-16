Подмосковная «Единая Россия» направила в народную программу более 150 тыс. наказов жителей

«Единая Россия» в Подмосковье направила в новую народную программу более 150 тыс. наказов жителей, большинство из которых касались благоустройства общественных пространств и дворов. Региональное отделение партии передало их в Центральный исполнительный комитет, сообщили в пресс-службе.

Сбор наказов проходит в общественных приемных партии во всех округах, по бесплатному номеру «горячей линии»: 8-800-200-89-50 и на официальном сайте естьрезультат.рф. Руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в регионе Диана Алумянц, которая вместе с волонтерами доставила в центральный исполком первую партию наказов, уточнила, что молодогвардейцы собирали их, в том числе, и с помощью интерактивных форматов — например, деловой игры «Город пЕРемен».

«Ребята моделировали город будущего — каким они хотят видеть его через пять лет. Подмосковные города динамично меняются, поэтому интересные и идеи мы включали в народную программу», — отметила Диана Алумянц.

Предложения помогал собирать «символ» партии — белый медведь, который проехал по маршруту «Народной почты» через Щелково, Фрязино, Звездный городок, Лосино-Петровский, Черноголовку, Раменский и Богородский округа. Жители передавали инициативы по благоустройству парков, обновлению ЖКХ, ремонту дорог и социальных объектов. Маршрут завершился в региональной общественной приемной партии в Реутове.

Чемпион мира по единоборствам и победитель предварительного голосования «Единой России» Александр Зарубин добавил, что за каждым наказом — голос жителей.

Напомним, что в регионе народная программа, с которой партия победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году, выполнена уже на 98% — в нее вошли около 780 тыс. наказов жителей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.