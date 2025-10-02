От бетонного каркаса к игровому паровозу: как преобразилась привокзальная зона Павловского Посада

В подмосковном Павловском Посаде состоялось знаковое для города событие — после масштабных работ по благоустройству торжественно открыта обновленная привокзальная площадь.

На смену многолетнему недострою, который десятилетиями портил облик центра города, пришло современное общественное пространство, предназначенное для отдыха горожан и встреч гостей. Многие местные жители хорошо помнят массивный бетонный каркас так и не возведенного торгового центра «Павловский Пассаж», демонтированного в 2024 году.

Реализация проекта осуществлялась в рамках Народной программы партии «Единая Россия», что позволило кардинально преобразить ключевую территорию. Архитектурная концепция сочетает современные подходы к организации городской среды с бережным сохранением местных традиций. Создатели пространства сознательно обращались к культурному коду Павловского Посада, стремясь сделать площадь не просто эстетически привлекательной, но и психологически комфортной для каждого жителя.

Для детей обустроили специальную игровую зону в форме яркого паровоза. В рамках работ выполнено асфальтирование проездов и парковочных карманов, уложено современное плиточное покрытие для пешеходов, смонтированы системы наружного освещения и установлена новая автобусная остановка. Безопасность движения обеспечена соответствующими дорожными знаками, а озеленение территории включило высадку многочисленных деревьев и кустарников.

«Новая площадь, без сомнения, станет любимым местом для прогулок, встреч и отдыха. Приходите и оцените сами, как преобразился наш город!» — сказал глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

Согласно официальным данным, в ходе проекта, завершенного в 2025 году, было уложено свыше 16 тыс. кв. м дорожных покрытий и высажено 1200 единиц древесно-кустарниковой растительности. Реализацией занималась строительная фирма «Компaния «Сплав» по проекту архитектурного бюро «МИРА». Новая площадь гармонично дополнила историческое здание вокзала, построенное в 1861 году и готовящееся в 2026 году отметить 165-летний юбилей.

На церемонии открытия присутствовали депутат Государственной Думы Геннадий Панин и депутат Московской областной Думы Линара Самединова. Организаторы выразили признательность за поддержку проекта президенту РФ Владимиру Путину, губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, региональному правительству и компании-подрядчику.

Ранее сообщалось, что в рамках экологической акции в Павлово-Посадском округе высадили около 50 молодых рябин и дубов.