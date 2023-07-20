От брутального байкера до многодетного отца: какие мужчины прибегают к услугам стилиста

Стереотипы о том, что следить за собой — исключительно женское занятие, уходят в прошлое. Об этом рассказал мужской стилист и барбер Астемир Атласкиров.

По его словам, в судьбе каждого мужчины наступает момент, когда он повышает свой уровень жизни, «растет» на работе, обучается новой профессии. Со временем он понимает, что просто стрижки за 15 минут уже недостаточно, чтобы выглядеть стильно и статусно.

«Тогда-то мужчины и приходят впервые в барбершоп, с полным пониманием разницы между парикмахерской и барбершопом. Причем мои клиенты, по их словам, легко уже могут отличить, какая стрижка сделана в обычном салоне, а какая — у барбера», — пояснил специалист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При этом, добавил собеседник, барбершоп — это не только про стрижку. Это такой своеобразный мужской клуб, где можно отдохнуть в приятной атмосфере с любимыми напитками, пообщаться с другими посетителями и барберами.

«Здесь вы можете встретить самых разных мужчин — и брутального байкера, и многодетного отца, который приходит со своими сыновьями, и профессора, и студента», — рассказал Атласкиров.

Что касается одежды, подчеркнул специалист, некоторые до сих пор считают, что обращаться к услугам стилиста — удел слабого пола. Для многих еще актуально выражение «мужчина должен быть чуть красивее обезьяны».

«Хотя, надо признать, сейчас с этим полегче. Хороший внешний вид, правильная одежда и прическа — это уже половина успеха. Мужчины это понимают и смело обращаются к услугам стилистов, чтобы выглядеть на все сто», — отметил Атласкиров.

По его наблюдениям, к услугам барберов и стилистов чаще всего обращаются мужчины с достатком чуть высшего среднего, представители самых разнообразных профессий. Но если средний возраст тех, кто стрижется у барбера, — 25-45 лет, то к стилистам обращаются уже после 30.

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